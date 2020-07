Essen (dpa/lnw) - Am bislang heißesten Tag des Jahres in Nordrhein-Westfalen sind schon am Mittag mancherorts mehr als 30 Grad gemessen worden. So meldete eine Wetterstation in Aachen eine Temperatur von 30,8 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst in Essen berichtete. Am Düsseldorfer Flughafen waren es gleichzeitig bereits 30,3 Grad.

Von dpa