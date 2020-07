Hoeneß: Borussia als Aushängeschild der Bundesliga

Düsseldorf (dpa/lnw) - Uli Hoeneß hat Borussia Mönchengladbach vor dem 120. Geburtstag des Clubs am 1. August als «Aushängeschild der Fußball-Bundesliga» geadelt. «Ich ziehe den Hut vor der Leistung, die die Verantwortlichen von Borussia Mönchengladbach nun schon über so viele Jahrzehnte abliefern. Städte wie Berlin, Hamburg, München, Frankfurt bieten Vereinen wesentlich bessere Möglichkeiten sich zu entwickeln, daher habe ich den allergrößten Respekt vor der Borussia, die es stets aufs Neue schafft, im Konzert der Großen mitzuspielen», schrieb der langjährige Bayern-Präsident in einem Gastbeitrag der «Rheinischen Post».

Von dpa