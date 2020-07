Etwas mehr Azubis: Büromanagement am stärksten besetzt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Kaufmann oder Kauffrau für Büromanagement ist im vergangenen Jahr der häufigste Ausbildungsberuf in NRW gewesen. Insgesamt 16 665 Menschen befanden sich Ende 2019 in einer entsprechenden Ausbildung, wie das Statistische Landesamt am Freitag mitteilte. Davon waren 11 376 weiblich. Somit war diese Ausbildung die am häufigsten von Frauen gewählte in NRW. Auf Platz zwei in der Gesamtrangliste lag der Favorit bei den Männern - der Kraftfahrzeugmechatroniker mit 13 578. Hier waren 13 128 der Azubis männlich.

Von dpa