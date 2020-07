Sieben Pferde sterben bei Brand in Reitstall

Bad Oeynhausen (dpa/lnw) - Sieben Pferde sind bei einem Brand auf einem Reiterhof in Bad Oeynhausen (Kreis Minden-Lübbecke) getötet worden. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag ausgebrochen. Der Großeinsatz der Feuerwehr dauerte mehrere Stunden, wie ein Sprecher sagte. Menschen wurden demnach nicht verletzt. Unter den getöteten Tieren war nach Angaben der Polizei auch eine trächtige Stute. Zwei Traktoren wurden durch das Feuer beschädigt. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus und schätzt den Schaden auf mehrere 100 000 Euro. Nach ersten Erkenntnissen soll das Feuer gegen 3 Uhr am Stall gelegt worden sein. Von dort griffen die Flammen auf ein Heu- und Strohlager über. Die Polizei suchte Zeugen.