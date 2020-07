Es sei «etwas irritierend» gewesen, dass sich nach dem Foto von Özil und Ilkay Gündogan mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan «anscheinend die komplette Berichterstattung nur darum gedreht hat», sagte der Offensivspieler von Borussia Dortmund: «Nicht falsch verstehen: Ich finde es gut und wichtig, dass Medien gerade bei politischen Themen viel und hintergründig berichten. Aber ich erinnere mich an das Schweden-Spiel, das wir durch Tonis Freistoß noch gewonnen haben. Direkt danach wirst du wieder gefragt, ob die ersten 75 Minuten wegen des Fotos so schlecht waren, und du denkst: Warum geht es jetzt nicht um das Schweden-Spiel?»

Als erstes deutsches Team in der WM-Vorrunde gescheitert zu sein «macht sich nicht gerade gut in der Vita, ist aber passiert», sagte Brandt: «Vielleicht brauchte es dieses Aus auch, um etwas Neues aufzubauen.» Auf die Frage, ob Bundestrainer Joachim Löw auf die falschen Spieler gesetzt habe, antwortete der 24-Jährige: «Das kann man leicht hinterher so bewerten, aber vorher nicht wissen. Ich konnte Löw jedenfalls voll verstehen. Er zeigte sich loyal und fühlte sich in einzelnen Fällen womöglich auch ein wenig zu Dank verpflichtet.»