Nach Flugzeugabsturz: Drei Todesopfer sind identifiziert

Wesel (dpa/lnw) - Knapp eine Woche nach einem Flugzeugabsturz mit drei Toten in Wesel steht die Identität der Opfer zweifelsfrei fest. Wie zuvor angenommen starb eine 39-jährige Bewohnerin einer Dachgeschosswohnung, die nach dem Absturz des Ultraleichtflugzeugs in Brand geraten war, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitteilten. Die Mutter eines zweijährigen Kindes habe auf dem Balkon ihrer Wohnung oder in der Nähe gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Sie verlor den Angaben nach sofort das Bewusstsein. Ihr zweijähriges Kind lag zu der Zeit im Bett. Feuerwehrleute konnten es leicht verletzt retten.

Von dpa