Noch viele Ausbildungsstellen in Nordrhein-Westfalen frei

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum traditionellen Beginn des Ausbildungsjahres am 1. August sind in Nordrhein-Westfalen noch fast 39 000 Lehrstellen frei. Wegen der Corona-Krise habe sich der Endspurt am Ausbildungsmarkt um etwa sechs bis acht Wochen verschoben, teilte die Regionaldirektion NRW der Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag mit. «Es gibt aktuell viele Chancen für einen guten Einstieg ins Berufsleben. Es lohnt sich, sich jetzt beraten zu lassen und sich auf Ausbildungsplätze zu bewerben», sagte der Leiter der Regionaldirektion, Torsten Withake.

Von dpa