Preise in NRW sinken

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Corona-Krise sind die Preise in Nordrhein-Westfalen unter Druck geraten. Im Juli lagen die Lebenshaltungskosten im bevölkerungsreichsten Bundesland um 0,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag mitteilte. Das letzte Mal hatte es einen ähnlichen Rückgang der Preise im Jahresvergleich im April 2016 gegeben.