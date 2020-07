Kölner Polizei am Wochenende mit mehr Kräften im Einsatz

Köln (dpa/lnw) - Die Polizei will am Wochenende in Köln noch mehr Kräfte an Brennpunkten von Feiernden einsetzen. Zu der zusätzlichen Hundertschaft, die schon am vergangenen Wochenende auf den Straßen war, werde noch ein weiterer Einsatzzug der Bereitschaftspolizei mit ungefähr 35 Polizisten kommen, teilte die Polizei mit. «Die Polizei spricht frühzeitig Personengruppen an und wird gegen Gewalttäter konsequent einschreiten.»

