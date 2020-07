Geldautomat in Essener Bank gesprengt

Ob die Täter Geld erbeuteten, war demnach noch unklar. Sie waren mindestens zu zweit und flüchteten ersten Erkenntnissen zufolge mit einem Motorrad. Die Ermittlungen dauerten an. Zuvor hatte «nrw-aktuell.tv» berichtet. Am frühen Donnerstagmorgen hatten Unbekannte in einem Supermarkt in Wülfrath im Kreis Mettmann ebenfalls einen Geldautomaten gesprengt.