Duisburg (dpa) - Fußballlehrer Peter Neururer leitet das diesjährige Proficamp der Spielergewerkschaft VDV für vereinslose Spieler. Wie die VDV am Mittwoch mitteilte, tritt der ehemalige Bundesliga-Coach die Nachfolge von Jürgen Kramny an, der die U19 von Eintracht Frankfurt übernommen hat. Neururer hatte den Lehrgang bereits in den Jahren 2017 und 2018 geleitet.

Von dpa