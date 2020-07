Düsseldorf: Eingestürzter Anbau hatte keine Baufreigabe

Düsseldorf (dpa/lnw) - Für den am Montag eingestürzten Anbau eines Gebäudes in Düsseldorf lag noch keine Baufreigabe vor. Wie die Stadt am Dienstag mitteilte, hatte der Bauherr im Februar 2020 Planungen für eine weitgehende Sanierung des Anbaus eingereicht. Dabei sei es auch um den Umbau einer tragenden Wand gegangen. Aber erst «am frühen Nachmittag am Montag» sei die Baugenehmigung vom Bauaufsichtsamt an den Bauherren verschickt worden. Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 13.30 Uhr über den Einsturz des Anbaus informiert.

Von dpa