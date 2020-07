280 Millionen Euro in Sparkassen Pensionskasse gepumpt

Köln (dpa/lnw) - Um die Stabilität der Sparkassen Pensionskasse zu sichern, wollen deren Gesellschafter 280 Millionen Euro in die Kasse pumpen. Angesichts der Belastung durch historisch niedrige Zinsen am Kapitalmarkt solle damit langfristig sichergestellt werden, dass Kundenansprüche weiterhin erfüllt werden können, wie die Sparkassen Pensionskasse am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die «Süddeutsche Zeitung» berichtet. Dem Bericht zufolge soll die Deka Bank rund die Hälfte der Summe aufbringen, während weitere Anteilseigner wie die Provinzial Nordwest kleinere Summen beisteuern.