Blitzarmes Jahr 2019 - NRW im Mittelfeld

Als Bundesland lag NRW mit einer Dichte von 0,87 registrierten Blitzeinschlägen pro Quadratkilometer nahe am Bundesdurchschnitt von 0,9 Einschlägen. Insgesamt sei 2109 ein blitzarmes Jahr gewesen - mit rund 329 000 Einschlägen in Deutschland, also 26 Prozent weniger als 2018. Der Grund: Es sei zu trocken gewesen. Gewitter benötigten Hitze und Feuchtigkeit. Deutschlands Blitzhauptstadt war demnach Speyer in Rheinland-Pfalz. Der 12. Juni wurde als blitzreichster Tag 2019 genannt.

Der Elektro- und Technologiekonzern analysiert seit 1991 die registrierten Blitze und sendet Warnhinweise an die Gewitteralarm-Kunden wie Wetterdienste, Versicherungen, Industrieunternehmen aller Branchen oder auch Betreiber von Stromnetzen. Blitze können Schäden an elektrischen Geräten verursachen. Hochempfindliche Elektronik in Fernsehern, Satellitenempfängern, Waschmaschinen oder Industriesteuerungen kann sogar auch dann beschädigt werden, wenn der Blitz in größerer Entfernung einschlägt.