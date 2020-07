Regionalliga: Rödinghausen und Münster eröffnen

Rödinghausen (dpa/lnw) - Meister SV Rödinghausen und Traditionsclub Preußen Münster eröffnen am Abend des 4. September die neue Saison in der Regionalliga West. Rödinghausen hatte in der Vorsaison zwar den Titel gewonnen, aber auf die Teilnahme an der Aufstiegs-Relegation verzichtet, so dass letztlich der SC Verl aufstieg. Münster war nach neun Jahren aus der 3. Liga abgestiegen.

Von dpa