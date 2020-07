Düsseldorf stellt wechselwilligen Tekpetey vorerst frei

Düsseldorf (dpa) - Bundesligaabsteiger Fortuna Düsseldorf plant den Start in die Zweitligasaison wohl ohne Bernard Tekpetey. Nach Mitteilung des Clubs vom Montag ist der 22 Jahre alte Offensivspieler bis einschließlich des Trainingsauftaktes an diesem Mittwoch von seinen Aufgaben und Verpflichtungen als Spieler des Lizenzkaders freigestellt, damit er sich in dieser Zeit um seine persönliche Zukunft kümmern kann.

Von dpa