18-Jähriger tritt Mann in den Rücken und verletzt ihn schwer

Köln (dpa/lnw) - Ein 18-Jähriger hat in Köln einen 45-Jährigen bei einer Schlägerei schwer verletzt. In der Nacht zu Sonntag soll der junge Mann seinem Kontrahenten nach einer verbalen Auseinandersetzung mehrfach in den Rücken getreten habe, teilte eine Sprecherin der Polizei Köln am Sonntag mit. Der 45-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Hintergründe zu der Auseinandersetzung seien noch unklar, so die Sprecherin. Nach mehreren aggressiven Vorfällen mit feiernden Menschen vor einer Woche hat die Kölner Polizei an diesem Wochenende eine zusätzliche Hundertschaft im Einsatz gehabt.

Von dpa