Starkregen in der Nacht auf Sonntag, sonniger Wochenstart

Essen (dpa/lnw) - Die Menschen in Nordrhein-Westfalen müssen sich in der Nacht auf Sonntag teils auf Starkregen mit vereinzelten Gewittern einstellen. Kurzfristig könne es auch Warnungen seitens des Deutschen Wetterdienstes (DWD) geben, sagte eine Medienmeteorologin am Samstagnachmittag. In einigen Regionen seien in der zweiten Nachthälfte 20 bis 25 Liter Regen pro Quadratmeter möglich, die Tendenz gehe in Richtung Nordwesten.

Von dpa