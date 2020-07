Düsseldorf (dpa/lnw) - An den Flughäfen in Düsseldorf, Köln/Bonn und Dortmund haben am Samstag kostenlose Corona-Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten begonnen. Seit 6.00 Uhr sei das Testzentrum am Flughafen Düsseldorf offen, bestätigte ein Flughafensprecher am Samstag. In Dortmund startete das Ganze laut einer Flughafensprecherin gegen 8.00 Uhr.

Von dpa