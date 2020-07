Sechs Verletzte bei Brand in Seniorenheim

Stolberg (dpa/lnw) - Bei einem Brand im Keller eines Seniorenheims in Stolberg sind sechs Menschen verletzt worden. Mutmaßlich habe es sich um einen Arbeitsunfall gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Nach ersten Erkenntnissen sei an der Stromversorgung gearbeitet worden. Dabei soll ein Aggregat explodiert sein. Ein Mensch habe eine schwere Armverletzung davon getragen, fünf weitere seien vom Rauchgas beeinträchtigt worden.