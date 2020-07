Lehrermangel und Corona: NRW will mehr Pädagogen gewinnen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit neuen Maßnahmen wie der vorzeitigen Einstellung von neuen Gymnasiallehrern, leichteren Vertretungsmöglichkeiten und Arbeitszeitkonten will die Landesregierung den Lehrermangel in Nordrhein-Westfalen bekämpfen. Auch der coronabedingte Ausfall von vorerkrankten Lehrkräften solle damit im kommenden Schuljahr aufgefangen werden, kündigte Schul-Staatssekretär Mathias Richter am Freitag in Düsseldorf an.

Von dpa