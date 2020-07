Nach CHIO-Absage: Kleines Turnier in Aachen Anfang September

Aachen (dpa) - Nach der Absage des CHIO in Aachen aufgrund der Corona-Pandemie haben die Veranstalter des bedeutendsten Reitturniers der Welt ein internationales Springturnier organisiert. Vom 4. bis 6. September treffen sich auf dem traditionsreichen Gelände in der Soers 50 Top-Reiter wie Daniel Deußer, Christian Ahlmann oder der kanadische Olympiasieger Eric Lamaze sowie 25 Nachwuchs-Talente, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Die ARD, ZDF und WDR übertragen einen großen Teil der Prüfungen live.

