Katholischer Frauenverband lobt Video von Carolin Kebekus

Die Deutsche Bischofskonferenz hatte Kebekus' Video auf Facebook blasphemische Elemente und die Verletzung religiöser Gefühle vorgeworfen. Heil wies dies als «abgegriffen» und «völlig falsch» zurück. «Ich kann nur sagen: Was ist eigentlich mit den Gefühlen unzähliger Frauen, die von der Kirche über Jahrhunderte verletzt wurden, ohne dass sie sich darum geschert hätte?»

Kebekus betonte in dem Interview, sie wolle sich nicht über den Glauben lustig machen, sondern im Gegenteil zeigen: «Es gibt in der Kirche so viele Frauen mit solch einer großen Liebe.» Trotzdem ließen die Männer am Ruder «das Schiff lieber untergehen, als dass sie die Frauen ranlassen. Das ist absurd. Und ich glaube: Dahinter steckt am Ende nichts anderes als die uralte Angst vor der Frau.» Trotz ihres Kirchenaustritts, der aufgrund zahlreicher Missstände für sie «der einzige Ausweg» gewesen sei, fühle sie sich dem Christentum weiterhin sehr verbunden, versicherte Kebekus.