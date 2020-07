Autofahrer durch mehr Tempo beim Brückenbau entlasten

Unna (dpa/lnw) - Verkehrsminister Hendrik Wüst will bei der Bewältigung des Sanierungsstaus bei Autobahnbrücken in NRW häufiger auf neue und damit schnellere Brückenbauverfahren setzen. Seinen Angaben zufolge müssen mehr als 6000 Brücken in den nächsten Jahren erneuert oder von Grund auf saniert werden. «Der Druck ist so gewaltig geworden, dass man sich auch öffnen muss, mal mehr Geld für Tempo auszugeben», sagte der CDU-Politiker am Donnerstag in Unna.

Von dpa