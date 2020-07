Covestro hält nach schwierigem Quartal an Jahreszielen fest

Leverkusen (dpa) - Der Kunststoff-Spezialist Covestro hält trotz deutlicher Einbußen im zweiten Quartal an seinen Jahreszielen fest. Die Unsicherheiten wegen der Coronavirus-Pandemie blieben allerdings hoch, betonte der Dax-Konzern bei der Vorlage der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal am Donnerstag in Leverkusen. Die Prognosespanne für den Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) im laufenden Jahr bleibt daher mit 0,7 bis 1,2 Milliarden Euro entsprechend hoch. Immerhin: Nach einem sehr schwierigen April spürt das Unternehmen seit Mitte Mai schrittweise Verbesserungen.