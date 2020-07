Für Job beim CFC: BVB-Boss Watzke stellte Berlinski frei

Chemnitz (dpa/lnw) - Für seinen neuen Job beim Fußball-Regionalligisten Chemnitzer FC hat sich Cheftrainer Daniel Berlinski im Unternehmen von Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke freistellen lassen. Der 34-Jährige war in Watzkes Schutzbekleidungsfirma («Watex») zuletzt im Vertrieb tätig. «Wir hatten immer darüber gesprochen, was an diesem Tag X passiert, wenn ich hauptberuflich im Fußball arbeiten kann. Jetzt war es soweit. Ich habe Hochachtung, dass sie mir das so ermöglichen», sagte Berlinski der «Bild»-Zeitung (Donnerstag).

Von dpa