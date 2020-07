Spielzeuggewehr in Auto sorgt für Polizeieinsatz

Gelsenkirchen -

Ein Spielzeuggewehr in einem Auto hat in Gelsenkirchen für einen Polizeieinsatz mit vorgehaltener Schusswaffe gesorgt. Nach einem Zeugenhinweis stoppten Beamte den Wagen und kontrollierten die Insassen mit gezogener Dienstwaffe, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.