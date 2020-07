Leiche in Langenfeld gefunden: Mordkommission eingerichtet

Langenfeld (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Männerleiche im Juni ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Der tote 55-Jährige war in einer Langenfelder Wohnung gefunden worden, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft Düsseldorf am Mittwoch berichteten. Zunächst habe nichts auf ein Gewaltverbrechen hingedeutet. Doch inzwischen gebe es Hinweise, «wonach derzeit weder ein Tötungsdelikt noch ein Suizid ausgeschlossen werden kann», so die Beamten. Weitere Details dazu wurden zunächst nicht genannt. Eine Mordkommission sei eingerichtet worden.