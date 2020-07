Unbekannte beschmieren drei «Alltagsmenschen» in Moers

In den vergangenen zwei Wochen waren in NRW immer wieder Figuren aus der Reihe «Alltagsmenschen» zerstört worden. In Moers soll ein 22-Jähriger eine Figur mit Absicht umgestürzt haben. In Rheinberg wurden zwei 16-Jährige ermittelt, die eine Figur mutwillig zerstört haben sollen. Fünf weitere Statuen sollen dort von einer Gruppe Jugendlicher beschädigt worden sein. In Rheda-Wiedenbrück war eine Figur an den Beinen abgebrochen worden.