Drei Vermummte sprengen Geldautomat in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort (dpa/lnw) - Drei Unbekannte haben in Kamp-Lintfort (Kreis Wesel) einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen beobachteten danach, wie ein dunkles Auto mit hohem Tempo in Richtung Autobahn davonfuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Verletzt wurde bei der Sprengung am frühen Mittwochmorgen niemand. Ob die Vermummten Beute machten, war zunächst unklar. Auch zum entstandenen Schaden lagen noch keine Informationen vor.

Von dpa