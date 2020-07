Kölner Airport könnte zum Startplatz für Flugtaxis werden

Köln (dpa/lnw) - Am Flughafen Köln/Bonn könnten in Zukunft Flugtaxis durch die Lüfte schwirren. Eine Machbarkeitsstudie kommt nach Angaben des Airports zu dem Schluss, dass die Voraussetzungen für einen entsprechenden Start- und Landeplatz an dem Standort grundsätzlich gegeben sind. «Wir glauben daran», erklärte Flughafen-Chef Johan Vanneste am Mittwoch zu der neuen Verkehrstechnologie. Auch an möglichen Probeflügen sei man interessiert.

Von dpa