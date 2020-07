Wochenlang Zugausfälle wegen Bahnbaustellen im Hochsauerland

Arnsberg/Winterberg (dpa/lnw) - Reisende und Pendler im Hochsauerland müssen sich in den kommenden Monaten auf Zugausfälle einstellen. Wegen Gleiserneuerungen und Brückenarbeiten in der zweiten Jahreshälfte fallen Züge der Linien RE 17 und RE 57 auf einigen Streckenabschnitten wochenlang aus, wie die Deutsche Bahn am Dienstag mitteilte. Die Fahrgäste müssen auf eingesetzte Busse umsteigen.

Von dpa