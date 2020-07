Reul gegen Söder als Kanzlerkandidat: «Heiße Luft»

«Söder hat der Union mit seiner Strategie, die AfD rechts überholen zu wollen, seit 2015 schweren Schaden zugefügt. Das hat uns fast 20 Prozent an Zustimmung gekostet», so Reul. Immerhin habe Söder das inzwischen eingesehen. «Dass er sich nun einen grünen Anstrich gibt, zeigt nur, dass er keinen klaren politischen Kompass hat.»

Der ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Wolfgang Bosbach sagte in der ntv-Sendung «#timeline»: «Ich glaube sogar bei Markus Söder: Wenn er es will, dann wird er es auch. Ob er es will? Dafür hat er mir schon zu oft nein gesagt.» Man könne natürlich sagen, das sei ein bisschen kokettiert, er möchte nur lang genug gefragt und gebeten werden. «Ich weiß aber auch, wie wichtig der CSU die Landtagswahl in Bayern ist. Und das wird für die CSU eine ganz wichtige Frage: Mit wem haben wir die besten Chancen.»