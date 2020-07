Schwelm (dpa/lnw) - Ein Minibagger ist bei Bauarbeiten in Schwelm umgekippt und der Baggerführer wurde eingeklemmt. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wie die Feuerwehr am Montag mitteilte. Warum der Bagger umkippte, war zunächst unklar, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. Die Feuerwehr war mit 29 Kräften vor Ort.

Von dpa