Ministerium: Gespräche über Corona-Testzentren an Flughäfen

Die SPD-Opposition im NRW-Landetag hatte zuvor gefordert, dem bayerischen Vorbild zu folgen und Urlaubsheimkehrern die Möglichkeit zu bieten, sich bei ihrer Rückkehr an Flughäfen freiwillig auf das Coronavirus testen zu lassen. «Dadurch ließe sich das ferienbedingte Risiko einer möglichen zweiten Welle zumindest in Teilen bereits im Ansatz minimieren», argumentierte die Landtagsfraktion in einer Mitteilung.