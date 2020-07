Variante des Polizistentricks: Rentnerin betrogen

Nettetal-Kaldenkirchen (dpa/lnw) - Mit einer Variante des «Falsche-Polizisten-Tricks» haben Unbekannte einer 79-Jährigen in Kaldenkirchen ihre Ersparnisse in deutlich fünfstelliger Höhe abgenommen. Eine angebliche Polizeibeamtin habe bei der Frau angerufen und behauptet, sie müsse eine Kaution stellen, damit ihre Tochter nicht in Untersuchungshaft genommen werde, teilte die Viersener Polizei am Montag mit. Die Tochter habe einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem der Unfallgegner gestorben sei, behauptete die Anruferin.

Von dpa