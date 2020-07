Hund beißt kleinem Mädchen ins Gesicht

Solingen (dpa/lnw) - Ein vier Jahre altes Mädchen ist in Solingen von einem Hund ins Gesicht gebissen worden. Das schwer verletzte Kind musste nach dem Vorfall am Sonntag vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, wo es über Nacht blieb, teilte die Polizei am Montag mit. Der angeleinte Hund sei am Tisch seiner Besitzerin gewesen, als er nach dem Kind schnappte und dieses im Gesicht verletzte. Unmittelbar danach kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen der Familie des Kindes und der Hundebesitzerin, die dabei leicht verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt den Hergang. Der Hund gehört zur niederländischen Rasse «Kooikerhondje», die nicht zu den Kampfhunden gezählt werden.

Von dpa