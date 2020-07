Beachvolleyball: Walkenhorst spielt mit Talent Grüne

Düsseldorf (dpa/lno) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst will sich mit ihrer neuen Partnerin Anna-Lena Grüne für die deutschen Meisterschaften im September in Timmendorfer Strand qualifizieren. Die 29 Jahre alte Walkenhorst stand nach langer Pause zuletzt ohne Mitspielerin da und hatte sogar via Facebook gesucht. Nun fand sie die erst 18 Jahre alte Grüne aus Hildesheim. «Das Geheimnis ist gelüftet. Anna-Lena Grüne wird mit mir die beiden verbleibenden «Road to Timmendorfer Strand» Turniere am 31.07. und 14.08.2020 spielen», schrieb Block-Spezialistin Walkenhorst am Sonntag bei Facebook.

Von dpa