«Corona-Biergarten» startet ohne Ärger mit Feierwütigen

Ein Kölner Gastronomie-Netzwerk hat den sogenannten Pop-up-Biergarten eröffnet, um bisherige Feier-Hochburgen in der Domstadt zu entlasten. Geplant ist, dass er zunächst an zwei Wochenenden öffnet. Anlass der Initiative war in den vergangenen Wochen Ärger über geballte Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen und in Parks - trotz Corona-Abstandsgebot und Kontaktbeschränkungen.