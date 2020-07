Mann mixt explosive Substanzen: Detonation zerstört Wohnung

Hamm (dpa/lnw) - Ein junger Mann hat mit explosiven Substanzen eine Detonation in einem Mehrfamilienhaus in Hamm verursacht. Verletzt wurde niemand, die Wohnung allerdings wurde nach Angaben der Polizei zerstört. Auch die anderen drei Wohnungen in dem Haus seien vorläufig nicht bewohnbar, hieß es. Die Menschen kamen anderweitig unter, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Von dpa