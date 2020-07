Büromitarbeiterin gerät mit Hand in Aktenvernichter

Düsseldorf (dpa/lnw) - Beim Schreddern vertraulicher Unterlagen ist eine Büromitarbeiterin in Düsseldorf mit ihrer Hand in den Aktenvernichter geraten und musste von der Feuerwehr aufwendig befreit werden. Dies dauerte 70 Minuten. Das Gerät sei offensichtlich verstopft gewesen - und die Frau habe hineingegriffen, um das Problem zu beheben, teilte die Feuerwehr am Freitag mit. Die Hand wurde eingeklemmt, die Frau schwer an mehreren Fingern verletzt. Die Feuerwehr nutzte unter anderem eine hydraulische Rettungsschere und eine Flex. Die Frau kam anschließend ins Krankenhaus.

Von dpa