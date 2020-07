Reul für mildere Strafen bei Tempoverstößen auf Autobahnen

Köln (dpa/lnw) - Harte Strafen für Raser in Tempo-30-Zonen, mehr Nachsicht für Geschwindigkeitsverstöße auf der Autobahn: NRW-Innenminister Herbert Reul wirbt in der Diskussion um den Bußgeldkatalog im Straßenverkehr für mildere Strafen bei Verstößen etwa auf Autobahnen. «Wer in Tempo-30-Zonen 21 Stundenkilometer zu schnell fährt, darf kein Pardon erwarten. Meine Position ist, dass dann der Führerschein entzogen werden muss», sagte der CDU-Politiker dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Samstag).

Von dpa