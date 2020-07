Keine Hinweise auf medizinische Ursache nach Flugzeugabsturz

Das Ultraleichtflugzeug war am frühen Sonntagabend in einem dichten Waldgebiet im Kreis Karlsruhe zerschellt. Die aus dem Ruhrgebiet stammenden Insassen, der 61 Jahre alte Pilot und sein 54-jähriger Bruder, kamen ums Leben. Den Schaden an der Maschine bezifferte die Polizei auf rund 50 000 Euro.

Die zuständige Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung (BFU) hatte noch am Montag einen Sachverständigen beauftragt. Die Suche nach einem technischen Defekt kann dem Polizeisprecher zufolge aber noch mehrere Wochen dauern.