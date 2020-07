Vogel krallt sich ins Haar und verletzt Jogger

Bocholt (dpa/lnw) - Ein Vogel setzt sich ins Haar eines Joggers und pickt mit dem Schnabel auf seinen Kopf: Was man eigentlich nur aus Hitchcocks Horror-Film «Die Vögel» kennt, ist einem Mann in Bocholt passiert. Nach Polizeiangaben vom Freitag wurde der 28-Jährige bereits am Montagabend unvermittelt auf offener Straße von einem Vogel attackiert und dabei leicht verletzt. Demnach krallte sich das Tier in den Haaren des jungen Mannes fest und verletzte ihn mit seinem Schnabel am Kopf. Passanten eilten dem Mann zur Hilfe. Der Rettungsdienst brachte ihn schließlich ins Krankenhaus. Was für ein Vogel den Mann attackiert hatte und warum das Tier so aggressiv war, war zunächst unklar. Die Polizei vermutet aber, dass es sich um einen Bussard gehandelt haben könnte.

Von dpa