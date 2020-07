Arbeitslosigkeit und «Halbprofi-Tum» durch Corona

Düsseldorf (dpa) - Auf dem schwierigen Transfermarkt in Corona-Zeiten droht zahlreichen Fußball-Profis Experten zufolge die Arbeitslosigkeit. Selbst einige namhafte Spieler sind seit dem 1. Juli ohne Verein. «Und das kann sich bis in den Oktober reinziehen. Oder sogar darüber hinaus», sagte Spielerberater Jörg Neblung im Interview der Deutschen Presse-Agentur. Das Transferfenster in Deutschland läuft diesmal bis zum 5. Oktober.

Von dpa