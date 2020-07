Köln-Trainer erwägt eine Woche mehr Pause als die Konkurrenz

Köln (dpa/lnw) - Trainer Markus Gisdol vom 1. FC Köln will seinem Team nach der anstrengenden Vorsaison möglicherweise mehr Urlaub gönnen als die Konkurrenz in der Fußball-Bundesliga. «Wir müssen jetzt auch richtig mutig sein mit der Art der Pause, die wir wählen und vielleicht eine Woche länger Pause machen als andere Mannschaften», sagte Gisdol in der vereinseigenen Doku «24/7», die auch bei DAZN zu sehen ist: «Ich glaube, dass viele Spieler deutlich erschöpfter sind, als sie es nach einer normalen Saison wären.»

Von dpa