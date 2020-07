Feuerwehr und Anwohner fangen ausgebüxtes Känguru ein

«Am Donnerstagabend informierte eine aufmerksame Anwohnerin die Feuerwehr und die Bereitschaftsbeamtin der Ordnungsbehörde darüber, dass sich das gesuchte Känguru in einem Garten in der Hauptstraße in Merkstein aufhält», so die Stadt. Beim ersten Einfang-Versuch sei das Känguru noch entkommen, an der Firmenhalle war die Flucht dann aber zu Ende.

«Boomer» war nach Angaben seines Besitzers vor knapp zwei Wochen im nahe gelegenen niederländischen Landgraaf weggelaufen und am Mittwoch erstmals in Herzogenrath gesehen worden. Der Besitzer hatte sich bei der Polizei gemeldet.