NRW erlaubt keine Not-Schlachtungen wegen «Schweine-Stau»

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nordrhein-Westfalen wird keine Notschlachtungen von Schweinen wegen Platzmangels in den Ställen erlauben. Das hat NRW-Landwirtschaftsministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) am Freitag in einer Sondersitzung im Düsseldorfer Landtag klargestellt. Eine Tötung von Tieren aus dem Bestand schließe das Tierschutzgesetz aus, sagte sie im Landwirtschaftsausschuss. «Wir werden das nicht unterstützen, falls Anträge kommen sollten.»

Von dpa