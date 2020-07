Leiche entdeckt: Zwei Männer wegen Mordverdachts in U-Haft

Lohmar (dpa/lnw) - Nach dem Fund einer Männerleiche in einer Wohnung in Lohmar bei Bonn sitzen zwei 28 Jahre alte Männer wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Dem Duo werde gemeinschaftlicher Mord vorgeworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie waren bereits am Mittwoch in den Fokus der Ermittler geraten, nachdem die Leiche des 45-Jährigen entdeckt worden war. Eine Mommission ermittelt.

Von dpa