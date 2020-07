Die Idee dahinter: Mit einer neuen Anlaufstelle könnten bisherige Feier-Hotspots in Köln entlastet werden, die schon mehrmals geräumt werden mussten. Der Biergarten soll an der Vogelsanger Straße entstehen. Damit sollen Hotspots der vergangenen Wochen, an denen sich viele Menschen trafen, nun weniger im Fokus stehen.